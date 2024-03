Il Napoli Basket riparte con una vittoria contro Treviso: al PalaBarbuto è festa grande

Dopo la storica ed entusiasmante vittoria in Coppa Italia e la sosta del campionato per le nazionali, la GeVi Napoli Basket riprende il suo cammino con un importante successo al PalaBarbuto contro la Nutribullet Treviso per 95-81.

IL MATCH - Milicic schiera in quintetto capitan De Nicolao al posto di Ennis, mentre gli altri quattro sono i soliti, ovvero Brown, Sokolowski, Zubcic e Owens. La partita si apre subito con una tripla di Markel Brown, che fa esplodere il PalaBarbuto. La tripla di Sokolowski dopo due minuti porta Napoli già avanti per 8-0. Treviso con pazienza ricuce lo strappo con il passare dei minuti e a 3.30 dal termine del primo periodo impatta sul 16-16 per poi operare il sorpasso con una tripla di Zanelli che vale il 16-19. L'attacco azzurro si inceppa e gli ospiti aumentano il loro vantaggio, fino al + 10 (16-26) a 30 secondi dallo scadere della prima frazione. Due liberi di Brown riducono il gap, con il quarto che si chiude sul 18-26.

Per gran parte del secondo periodo il divario rimane più o meno lo stesso, poi una tripla di Zubcic riporta Napoli a - 4 (37-41) a meno di un minuto dall'intervallo. Treviso riallunga sul + 7 (37-44), risultato con il quale si chiude la seconda frazione.

In apertura di terzo quarto Paulcap esce dalla partita, dopo aver commesso un fallo su tiro da tre di Markel Brown ed essersi beccato anche un tecnico. L'azzurro mette a segno un 4 su 4 che riporta Napoli sul - 7 (41-48), dopo il nuovo allungo di Treviso a inizio ripresa. Una tripla di Zubcic riporta la GeVi sotto di 4 (44-48). Milicic è costretto a richiamare Ennis e Owens in panchina, entrambi gravati di 4 falli. La partita si accende, con qualche fischio arbitrale che non convince del tutto. A 2' dal termine del terzo periodo Napoli è sotto di due lunghezze (59-61). Lever da due pareggia (64-64), poi Sokolowski a 36'' dal termine della frazione realizza un gioco da tre punti che vale il sorpasso, poi Treviso ripassa avanti di 1 (67-68) a 10' dal termine. La tripla di Lever apre l'ultimo quarto (70-68). Ennis rientra e trafigge subito la difesa trevigiana con una penetrazione che vale il 76-73. A 3.43 dal termine Bowman esce dalla partita per cinque falli. La tripla di Sokolowski regala il + 7 (82-75). Napoli controlla il match e amministra il vantaggio. Finisce 95-81 nel tripudio della Fruit Village Arena PalaBarbuto.