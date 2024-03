La GeVi Napoli Basket premiata in Regione Campania. De Luca: "Ora dobbiamo adeguare anche l'impiantistica"

La Generazione Vincente Napoli Basket è stata ricevuta questa mattina presso la sala De Santis di Palazzo Santa Lucia dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per celebrare la storica vittoria della Coppa Italia conquistata lo scorso 18 febbraio a Torino.

Sono stati premiati il presidente Federico Grassi, il vicepresidente Alfredo Amoroso, il co-proprietario Francesco Tavassi, l’amministratore delegato Alessandro Dalla Salda, il CEO di Generazione Vincente Academy Andrea Michele Amoroso, il coach Igor Milicic ed il capitano Giovanni De Nicolao, insieme a tutti gli atleti, i dirigenti e lo staff tecnico.

Il club azzurro ha voluto omaggiare il governatore campano con la maglia celebrativa della vittoria della Coppa Italia ed un gagliardetto del club.

"Abbiamo un grande elemento di soddisfazione perchè, avendo riqualificato come Regione Campania il PalaBarbuto in occasione delle Universiadi, abbiamo consentito comunque di fare un campionato dignitoso alla squadra. Poi, per come è arrivata questa vittoria, la soddisfazione è grande: si è vinto a Torino, contro squadre di città importanti come Milano e Brescia. Noi ovviamente abbiamo un rapporto di grande fraternità e solidarietà con gli amici del Nord, ma se vinciamo noi è ancora meglio perchè abbiamo più calore", ha affermato De Luca.

Il presidente della Regione Campania ha parlato, poi, della questione dell'impiantistica sportiva e del palazzetto: "A questo punto, dato il successo straordinario, dobbiamo adeguare anche l'impiantistica. Abbiamo in Regione Campania in corso di realizzazione un palazzetto dello sport che avrà 8mila posti a sedere, un impianto importante che sarà a disposizione della squadra per ogni necessità. Poi ovviamente accompagneremo l'avventura sportiva della GeVi Napoli Basket per tutto quello che sarà necessario. Palazzetto a Napoli da realizzare in sinergia con il Comune? Un aspetto straordinario di questa avventura sportiva è l'aggregazione di tre gruppi imprenditoriali napoletani che l'hanno sostenuta. Noi dobbiamo sollecitare sempre di più anche forze imprenditoriali e professionali a dare una mano allo sport".