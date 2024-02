Festa grande per la GeVi Napoli Basket al Comune: "Voi avete vinto la coppa, noi facciamo il palazzetto"

Festa grande per la GeVi Napoli Basket in occasione della premiazione al Comune. Dopo il primo bagno di folla in stazione centrale all'arrivo in treno da Torino, la squadra azzurra ha ricevuto l'abbraccio della città in piazza Municipio, con tanti tifosi ad attendere i propri beniamini per ringraziarli della splendida impresa sportiva compiuta con la vittoria della Coppa Italia nella finalissima contro la corazzata Olimpia Milano.

Il presidente Grassi, il capitano De Nicolao, coach Milicic e tutta la squadra, lo staff tecnico e societario, sono stati premiati dal sindaco Gaetano Manfredi in una cerimonia presso la sala Giunta di Palazzo San Giacomo.

"Un grande ringraziamento va a chi ha creduto in questo progetto, che sono le famiglie Grassi, Tavassi e Amoroso. La squadra ha regalato alla città una gioia enorme. Per vincere a Napoli ci vuole grande coraggio e grande professionalità. Voi avete vinto la Coppa, noi faremo il palazzetto. L'impegno c'è e ci stiamo lavorando", ha affermato il primo cittadino nel corso della cerimonia.

Sulla questione nuovo palazzetto si è espressa anche l'assessora allo sport Emanuela Ferrante: "Speriamo di regalarvi un palazzetto degno, per accogliere tutti i tifosi che vogliono assistere alle vostre partite. Avete realizzato il sogno degli sportivi napoletani, che sognavano di vincere dopo tanti anni qualcosa anche nel basket".

Grassi: "Ieri abbiamo capito che i sogni possono diventare realtà"

"Ieri abbiamo capito che i sogni possono diventare realtà. Abbiamo battuto 'Golia' Milano. Voglio ringraziare tutti i giocatori, che hanno fanno diventare questo sogno realtà, gettando il cuore oltre l'ostacolo. Il coach, Llompart, Liguori. Sono ancora emozionato. Sono stati sei anni duri e finalmente abbiamo raccolto qualcosa. Abbiamo riportato la coppa a Napoli come nel 2006. Grazie a tutti", le parole di un visibilmente emozionato presidente Federico Grassi.

Milicic: "Questo è un grande momento per la città di Napoli"

"Prima di tutto va fatto un grande applauso ai nostri eroi: i nostri giocatori. Questo è un grande momento per la città di Napoli e per la famiglia del Napoli Basket, per il suo futuro", ha detto coach Igor Milicic nel corso della premiazione, con un filo di voce, quella che gli è rimasta dopo la splendida impresa della sua squadra".

De Nicolao: "E' un onore rappresentare questa città"

"Sono molto emozionato. Per me e parlo per tutta la squadra, è un onore rappresentare la città. A inizio anno non lo avremmo mai immaginato. È bellissimo", ha aggiunto il capitano della GeVi, Giovanni De Nicolao.