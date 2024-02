Bagno di folla per la Gevi Basket: "La Coppa Italia un sogno che si avvera" |VIDEO&FOTO

Quattrocento persone almeno hanno accolto i giocatori della Gevi Napoli Basket al ritorno in città dopo il trionfo in Coppa Italia, a Torino, contro l'Olimpia Milano. Una vittoria inattesa e, per questo, celebrata ancora con più gusto nella stazione centrale di piazza Garibaldi. Abbracci, baci, selfie e cori per tutti: da capitan De Nicolao a Sokolowsky passando per gli eroi delle final eigth Pullen e Ennis. Anche il sergente di ferro Igor Milicic non ha potuto trattenere l'entusiasmo, intonando "Sono un italiano" di Toto Cutugno declinata in chiave ultras.

"E' un sogno vedere tutte queste persone per noi - ha dichiarato Giovanni De Nicolao - Li abbiamo sentiti con noi in questi giorni a Torino. Il palazzetto era gremito. Siamo un gruppo unito, ci abbiamo messo tutta l'intensità di cui siamo capaci. Siamo arrivati per vincere e la prima partita ci ha dato la spinta". Napoli ha sconfitto Milano contro ogni pronostico, nonostante a pochi secondi dalla sirena si sia trovata sotto di un punto. "In quei momenti la vuoi vincere e basta. Jacob (Pullen, ndr) ha fatto una canestro assurdo, lui ha questi colpi e noi ci fidiamo di lui. Ma anche i liberi di Tyler (Ennis, ndr)sono stati un momento chiave per la vittoria. Adesso ci godiamo un paio di giorni la coppa e poi pensiamo ai play off scudetto".

Raggiante anche Pedro Llomart, responsabile area tecnica: "Torino è stata napoletana in questo weekend. E' incredibile come questa gente ci aiuta. La coppa è un ringraziamento per loro, per i tifosi. Sapevamo che era molto difficile vincere, ma abbiamo fatto un grande lavoro".