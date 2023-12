Napoli Basket, il neo acquisto Markel Brown è arrivato in città: per lui visite mediche e test atletici

Primo giorno in azzurro per Markel Brown. Il neo acquisto della Gevi Napoli Basket è arrivato in queste ore in città per sostenere le visite mediche con il responsabile dello staff sanitario, il prof. Giovanni D'Alicandro, ed effettuare i test atletici.

La guardia americana è ora a disposizione di coach Igor Milicic per sostenere i primi allenamenti al Fruit Village Arena Palabarbuto con i suoi nuovi compagni.

La scheda di Brown

Dopo aver frequentato per 4 anni l’Università di Oklahoma State Cowboys dal 2010 al 2014, Markel Brown è stato selezionato dai Minnesota Timberwolves, e ceduto ai Brooklyn Nets dove gioca in NBA oltre 100 partite per due stagioni consecutive. Nel 2016 la sua prima esperienza in Europa con il Khimki Mosca nel campionato russo, prima di ritornare nella stagione 2017/18 nuovamente in patria dove gioca in G-League con gli Oklahoma City Blue e con il Rio Grande Valley Vipers, e matura altre 4 presenze in NBA con gli Houston Rockets.

Nella stagione 2018/19 ritorna in Europa giocando nel campionato turco con il Darussafaka con la media punti di 10,5 a partita, e la percentuale del 40,7% nel tiro da tre. Torna ad essere protagonista in G-League sempre con gli Oklahoma City Blue l’anno successivo dove gioca 28 partite con la media punti di 11,4 a gara, ed oltre il 40% di percentuale nel tiro da tre.

Torna in Europa nella stagione 2020/21 giocando in Israele con la squadra dell’Hapoel Heilat, e la media punti di 12,9 a partita. Brown si stabilisce stabilmente in Europa disputando il campionato 2021/22 in Belgio con l’Antwerp Giants, e quello successivo in Italia con la Pallacanestro Varese, dove insieme ai suoi nuovi compagni di squadra De Nicolao e Owens gioca 29 gare realizzando quasi 500 punti con la media di 16,9 a partita, e le percentuali del 39,3% nel tiro da tre, e del 42,4% da due. In questo inizio di stagione ha giocato 11 gare in Spagna con il Girona. Nel 2017 ha collezionato anche 2 presenze con la nazionale degli Stati Uniti, mettendo a segno 24 punti.