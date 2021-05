Vie del mare, riattivati i collegamenti tra Napoli e Sorrento

Le vie del mare costituiscono un importante servizio, non solo per i turisti, ma anche per i tanti pendolari residenti in penisola sorrentina che quotidianamente devono raggiungere le sedi di lavoro o di studio.

Si riparte

Da mercoledì 19 maggio saranno riattivate quattro linee tra Sorrento e Napoli. "E' un primo passo, in attesa di tornare alla normalità" dichiara il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola ringraziando "i vertici di Alilauro Gruson per avere accolto le nostre richieste".

Gli orari

Gli orari previsti sono

tratta Sorrento-Napoli: ore 8.10 e ore 16.25

tratta Napoli-Sorrento: ore 9 e alle 17.15 .

"Si tratta di un collegamento importante per la città di Sorrento e per l'intero comprensorio - dice Salvatore Di Leva, amministratore delegato dell'Alilauro Gruson - Per questo abbiamo risposto subito alle sollecitazioni dell'amministrazione comunale di Sorrento e del sindaco Coppola. Ci auguriamo che al più presto, oltre ai residenti, si possa tornare a trasportare via mare turisti e visitatori"..