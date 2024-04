Tutti pazzi per il TerroNir: il cocktail bar è sempre più punto di riferimento in centro

Nel cuore pulsante del centro storico, all’ombra del castello baronale di Acerra, in provincia di Napoli, una realtà mette radici. TerroNir è il suo nome. TerroNir, un tempo, era soltanto un’idea, un sogno insidiatosi nella testa di giovani che ad Acerra erano nati e cresciuti. Giovani che avevano sperimentato le molteplici difficoltà che la propria terra, tanto bella quanto complessa, viveva. Nel dicembre 2021, TerroNir smette di essere soltanto un’idea e prende forma, colore, vita.

Apre le sue porte per mettere in circolo le vibes con cui i suoi creatori l’avevano sempre immaginato. Antonio Tufano, bartender e socio proprietario, arricchito dalle contaminazioni professionali tratte da una lunga esperienza londinese, e con l’aiuto degli altri soci, cura minuziosamente ogni minimo dettaglio di questo meraviglioso cocktail bar, con un marcato senso di appartenenza alla sua terra, alla sua storia e alle sue radici. Si riesce a fare qualcosa che fino ad allora sembrava impossibile: restituire alla città, e soprattutto ai giovani, un luogo ormai abbandonato a sé stesso.

Tante sono state le iniziative e gli eventi che il Terronir, anche con la collaborazione di associazioni locali, ha promosso, per dare la possibilità agli acerrani e non solo, di avere un luogo in cui vivere serenamente attimi di spensierata socialità. In questi due anni di attività, diversi sono stati gli artisti che il locale ha ospitato, tra i quali Dadà, Ntò e Livio Cori. Il centro storico si è ripopolato, le persone hanno riscoperto il piacere di passeggiare in un quartiere che era ormai morto. Motivo di orgoglio è per i giovani, che tra quelle strade sono nati, sapere di essere riusciti, nelle loro possibilità, a restituire a quel quartiere tanto amato, la giusta considerazioni.

Anzi il Terronir ha dimostrato a molti altri commercianti, che erano restii ad investire nel centro storico, che il potenziale di questo quartiere è straordinario. L’impegno, la perseveranza e l’instancabile lavoro che ci sono dietro quest’attività, le hanno permesso oggi di credere di poter offrire qualcosa di più. Il Terronir presto cambierà abito, si farà ancor più bello ed ancora più accogliente. Perché chi ha creduto nel sogno di ieri, sa che non può più fermarsi. Tante saranno le novità, il Terronir ha ben pensato a come rendere ancor più felici tutti coloro che lo sostengono. Stay tuned.