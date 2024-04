Antonello Venditti guarda Napoli da un hotel del Lungomare: "Dio c'è! Amo questa città"

Sta facendo impazzire i social il video girato da Antonello Venditti da un hotel del Lungomare: il popolare cantante guarda la nostra città ed esclama "dio c'è, dio c'è".

"Risveglio pazzesco"

"Un risveglio così è pazzesco", inizia così il video social pubblicato da Antonello Venditti, che ha soggiornato in un hotel del Lungomare di Napoli.

"Dio c'è, dio c'è: uno spettacolo!" esclama Venditti senza nascondere l'emozione: "Questa città mi emoziona - ammette - Questa è una città che ha fatto dei passi in avanti enormi. Passi avanti enormi nella cultura non credo se ne possano fare, nel senso che Napoli è una delle città più colte del mondo. Amo questa città, amo tutte le città che hanno una storia e che hanno un popolo vivo come questo, operoso.

Ricordo anche i momenti passati con altri amici, con Lucio, qui sotto... andavamo a mangiare giù e poi con la sua barca andavamo a Sorrento, c'era questo luogo, mi è rimasto veramente dentro e se passo sempre vado anch'io con il mio catamarano. Quindi niente. Vi abbraccio da questa Napoli incantevole che io amo veramente tanto, intanto perché omaggio questa bellezza. Grazie ragazzi, Ciao".