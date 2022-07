Le "Pizzerie Eccellenti" della Campania: quali sono per la Guida 50 Top

50 Top è il gruppo editoriale creato e curato da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, diventato in pochissimo tempo punto di riferimento della critica enogastronomica e dei gourmet. Dopo due anni di eventi in streaming, a causa della pandemia, sono ripresi gli appuntamenti in presenza, con serata di gala a Napoli per la proclamazione delle 50 + 50 migliori pizzerie d'Italia e, a seguire, matinée per la presentazione dell'ulteriore, diversa e separata classifica riservata alle "Pizzerie eccellenti" suddivise per regione, .

Le pizzerie eccellenti della Campania per la Guida 50 Top

Ecco i nomi selezionati per la nostra regione: