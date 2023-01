Metro 1: polemiche e proteste per la chiusura di alcune uscite

Come è noto, la Metro Linea 1 viene utilizzata ogni giorno da decine di migliaia di passeggeri: si tratta di lavoratori e studenti ed anche turisti che, in particolare in questo periodo, stanno giungendo in città da tutto il mondo. "Mi sono pervenute numerose segnalazioni circa la chiusura al pubblico delle seconde uscite della Linea 1 della Metropolitana", spiega Nino Simeone, presidente della Commissione ai trasporti del Comune di Napoli, precisando che in particolare si tratta delle stazioni di Montecalvario, Montedonzelli - via dell’Erba e Salvator Rosa – via Girolamo Santacroce. "Va sottolineato quanto sia penalizzante per la sicurezza dei pedoni la chiusura dell'uscita di Montecalvario, che collega via Toledo ai Quartieri Spagnoli - dice Simeone - il murales dedicato a Diego Armando Maradona, realizzato proprio in quella zona, costituisce meta di attrazione per migliaia e migliaia di turisti, e dunque una tale situazione, oltre a non consentire un regolare deflusso di pedoni in transito, non restituisce una bella immagine del sistema di trasporto pubblico napoletano". Notevoli i disagi segnalati anche per quanto riguarda la chiusura dell'entrata di via Girolamo Santacroce: i passeggeri sono costretti ad affrontare una ripida salita per accedere alla metropolitana e "ciò rappresenta un serio ostacolo per i tanti cittadini con difficoltà motorie", evidenzia Simeone. Allo stesso modo la chiusura dell'uscita di via dell'Erba rende difficoltoso l'accesso alla stazione di Montedonzelli.

"Limitare i punti di accesso e di uscita delle stazioni contribuisce a rendere eccessivamente affollate le altre uscite della metropoltana rimaste aperte. Viste le difficoltà vissute da cittadini e turisti si chiede, alla luce di quanto sopra rappresentato, di mettere in atto le più idonee azioni affinché possano essere ripristinate tutte le uscite/entrate della metropolitana. Si anticipa, inoltre, che tali problematiche saranno oggetto della prossima riunione della Commissione Infrastrutture e Mobilità", scrive Simeone nell'apposita richiesta di chiarimenti inoltrata all'Anm.