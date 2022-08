Damiano che canta veramente in napoletano io credo di amarlo ancora di più pic.twitter.com/o8lq67MRZy

L'esibizione in lingua partenopea del frontman dei Maneskin ha cominciato a fare anche il giro dei social nelle ultime ore.

Nella prima puntana c'è anche un simpatico intermezzo, intorno al minuto 24, in cui Damiano canta in napoletano sulle note della famosa hit 'neomelodica' "Tu tu tu ta ta ta", di Kekko Dany.

Sta già spopolando su Youtube il primo episodio di "Maneskin on the road", la web serie dedicata all'amatissimo gruppo rock italiano.

Maneskin on the road, Damiano canta in napoletano una famosa hit 'neomelodica' | VIDEO