Cosa succede se in cucina ci sono 80 avvocati e 76 giudici?

Una pandemia può essere di spunto per un editore per dare alle stampe uno anzi due libri spensierati, divertenti, accattivanti, di categoria? Ebbene sì: l'editore Marzio Grimaldi, infatti, attraverso i social ha notato che tanti avvocati e magistrati molto noti durante il lockdown del 2020 e la perseverante pandemia erano riusciti ad esorcizzare le preoccupazioni e la tensione cucinando per le persone amate e poi postando foto di piatti succulenti. Da qui l'idea. La prima telefonata Marzio Grimaldi l'ha fatta all'avvocato penalista Manuela Palombi, per condividere idea e avventura. La seconda telefonata l'ha fatta Manuela Palmieri al civilista Alessandro Gargiulo, amico di una vita, per proporre l'iniziativa ed iniziare a coordinarla insieme.

In poco tempo 80 avvocati noti e notissimi della nostra città sono diventati protagonisti con foto, racconti e ricette di 'Avvocati in Cucina'. Tra loro spiccano i nomi di Claudio Botti, Domenico Ciruzzi, Anton Emilio Krogh, Corrado Lanzara, Stefano Massa, Riccardo Polidoro, Luigi Tuccillo, Roberto Fiore.

Per par condicio culinaria, quindi, Grimaldi ha voluto dare voce e spazio ai fornelli all'altro lato della medaglia del pianeta Giustizia: i magistrati.

Individuata una 'magistrale' coppia di togati, Ernesto Aghina presidente del Tribunale di Torre Annunziata e Nicola Russo della Corte d'Appello di Napoli, per coordinare i lavori, ha preso così vita il volume 'Magistrati in Cucina' cui hanno partecipato tra gli altri Henry John Woodcock, Carlo Visconti, Nunzio Fragliasso, Raffaello Magi, Giovanni Melillo, Giovanna Ceppaluni.

A chi si chiede il miglior cuoco a quale categoria appartenga, pandemia permettendo, una gara culinaria in presenza consentirà di saperlo. Nel frattempo i volumi sono arrivati in libreria e presentati, ovviamente nel massimo rispetto delle regole anti-Covid, al Teatro Diana per un ristrettissimo pubblico, dove i cuochi/autori si sono alternati sul palco, guidati da Argia Di Donato, per descrivere le loro ricette e le emozioni provate a cucinare per la famiglia.