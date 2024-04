Ospedale Cardarelli, nasce il nuovo ambulatorio per le patologie oncologiche del cavo orale

Il carcinoma squamoso del cavo orale è il sesto tumore più frequente in Italia, con circa 4.500 nuovi casi diagnosticati ogni anno. L'incidenza è maggiore negli uomini rispetto alle donne e l'età media alla diagnosi è di 65 anni. La sopravvivenza a 5 anni è di circa il 50% per tutti gli stadi, ma scende al 20% per i tumori in stadio avanzato.

Con lo scopo di offrire un sistema più mirato di presa in carico dei pazienti affetti dalle patologie oncologiche del cavo orale, al via presso l’unità di Odontostomatologia dell'ospedale Cardarelli di Napoli, diretta da Umberto Esposito, il nuovo ambulatorio di precancerosi orali.

Le lesioni precancerose del cavo orale infatti, se non trattate tempestivamente, possono evolvere in tumori maligni. La diagnosi precoce risulta quindi fondamentale per migliorare la prognosi dei pazienti e ridurre il numero di decessi per cancro orale.

Le attività del nuovo ambulatorio

Il nuovo ambulatorio, avvalendosi di tecnologie innovative, svolge attività diagnostica e terapeutica, prefiggendosi l'obiettivo della minima invasività chirurgica, ed è aperto a tutti i pazienti che presentano lesioni o patologie delle mucose orali sospette, anche già diagnosticate, nonché rivolto ai soggetti particolarmente a rischio come fumatori e bevitori.

Durante la prima visita, il medico valuta la lesione e, se necessario, prescrive ulteriori accertamenti, come una biopsia. In caso di diagnosi di precancerosi, il paziente viene preso in carico dall'ambulatorio e sottoposto a un programma di follow-up personalizzato.

L’ambulatorio di precancerosi orali è attivo il mercoledì mattina presso il II piano del Padiglione F. Per prenotare una prima visita basta contattare il Cup aziendale attraverso uno dei canali disponibili con ricetta del medico curante per “visita odontoiatrica”. Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo: umberto.esposito@aocardarelli.it.