Pronto soccorso nei policlinici. De Luca: "Raddoppiare gli stipendi"

"Per aprire nuovi pronto soccorso, il Governo deve raddoppiare gli stipendi a medici e infermieri". Per Vincenzo De Luca questa sarebbe una delle tre condizioni perché i policlinici universitari accedano alla rete di emergenza del servizio sanitario. Da oltre trent'anni si parla dei pronto soccorso nei policlinici e Napoli è l'unica grande città italiana in cui ciò non esiste.

Da alcuni anni esiste una legge regionale che obbligherebbe le università, la Federico II e la Vanvitelli, ad aprire i reparti d'emergenza. Poche settimane fa l'Ateneo più antico di Napoli ha siglato il protocollo con la Regione Campania, mentre nessuna notizia arriva dal fronte Vanvitelli, nonostante soldi pubblici spesi per allestire sale e reparti mai aperti, come segnalato anche da NapoliToday in diversi servizi.

Anche per il pronto soccorso della Federico II, però, non è chiaro quali saranno i tempi per la realizzazione. E non lo ha chiarito neanche Vincenzo De Luca, a margine della conferenza stampa per il nuovo ospedale di Castellammare. "I pronto soccorso non sono pizzerie. Bisogna rispettare le direttive dello Stato e anche quando ciò avviene c'è il tema del personale. Oltre al triplicare gli stipendi, bisogna abbassare l'età pensionabile perché si tratta di un lavoro usurante; inoltre, deve esserci la possibilità di contratti a tempo indeterminato per laureati che stanno frequentando le scuole di specializzazioni".

Nessuna parola, quindi, sulla mancata firma del protocollo da parte dell'Università Vanvitelli per aprire il proprio pronto soccorso, che continua a essere un mistero. De Luca ha anche criticato le proteste di chi chiede da mesi la riapertura del pronto soccorso di Boscotrecase: "Manifestazioni inutili: abbiamo riaperto ospedali che il precedente commissario aveva chiuso". Su questo è intervenuto il consigliere regionale della Lega Severino Nappi: "De Luca si deve soltanto vergognare. Mentre i cittadini chiedono da anni la riapertura del pronto soccorso di Boscotrecase (che serve un bacino di 250mila utenti), continua a diffondere balle per coprire la sua incapacità e non si ferma nemmeno davanti alla morte di una bimba di tre mesi. Noi non dimentichiamo e conosciamo bene il primo responsabile anche del disastro della sanità nella nostra regione, lo stesso che in pochi anni ha sistematicamente chiuso 20 drappelli di pronto soccorso in Campania: si chiama Vincenzo De Luca".