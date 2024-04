Nuovo ospedale al posto delle terme: "Sarà il più bello della Campania"

Sorgerà al posto delle terme il nuovo ospedale di Castellammare di Stabia. Un ospedale che Vincenzo De Luca definisce già "il più bello della Campania. Affaccerà sul golfo e sul Vesuvio, immerso in un parco". Per il progetto la Regione Campania investirà 120 milioni di euro anche se la probabilità che i costi lievitino è alta anche a causa degli abbattimenti necessari e della rimozione dell'amianto. I termini della gara sono scaduti e il 2 maggio saranno aperte le buste.

"I lavori dureranno tre anni - ha spiegato De Luca - Ma credo che sia una stima che non comprende le complesse demolizioni che dovremo affrontare. Sono pronto anche all'aumento dei costi, dopotutto la Regione ha dovuto anche pagare i 13 milioni di euro per rilevare il sito delle terme fallite. I lavoratori continueranno anche di notte, su tre turni, come nostra abitudine, Vigileremo per il rispetto dei tempi".

Il nuovo ospedale di Castellammare, che racchiuderà l'attuale presidio ospedaliero San Leonardo e anche lo stabilimento di Gragnano, conterà 310 posti letto e servirà una popolazione potenziale di circa 500mila cittadini, ricadenti nel territorio dell'Asl Napoli 3 Sud. La Regione ha trovato la collaborazione del commissario prefettizio Raffaele Cannizzaro e della Soprintendenza. L'area nella quale verrà costruito ricade al centro del Comune di Castellammare. Le terme sono all'interno dell'area individuata, hanno un'estensione di 150mila euro, di cui 20mila coperti.

La nuova struttura ospiterà reparti di degenza, pronto soccorso, un blocco operatorio, un blocco parto, attività ambulatoria, di day hospital e day surgery. Il tema, come sempre per la Sanità campana, è quello del personale. Il numero di medici e infermieri in servizio a Napoli è sempre inferiore e se non arriverà una consistente infornata. "Abbiamo indetto un concorso straordinario - ha concluso De Luca - ma il problema del personale sanitario deve risolverlo il Governo"