Ospedale a misura di donna, l’Osservatorio Onda premia il Pascale

Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, ha premiato l’Istituto dei tumori di Napoli per l’alta specializzazione, la multidisciplinarità della presa in carico e per la capacità di offrire un’assistenza umana e personalizzata . Queste le motivazioni del massimo punteggio, tre Bollini rosa, attribuito al polo oncologico partenopeo. La cerimonia di consegna si è svolta ieri a Roma presso il Senato della Repubblica. A ritirare il premio Maria Stella Gallo, direttore della Ginecologia Oncologica e Sabrina Cecere, dirigente medico oncologia uro-ginecologica. ?alta>

L’assegnazione del riconoscimento (non nuova per il Pascale che si conferma ospedale a misura di donna per il settimo anno consecutivo) è avvenuta da parte di un apposito Advisory Board, che ha validato le candidature e i risultati, individuando 40 ospedali a misura di donna. All’iniziativa hanno aderito 130 ospedali sul territorio nazionale presentando la propria candidatura tramite un apposito questionario online composto da 28 domande volte a valutare diverse tipologie di servizio importanti per garantire una buona gestione della donna con tumore all’ovaio e all’endometrio (es. multidisciplinarietà della presa in carico, supporto psico-oncologico ecc.). ?alta>

I bollini (da 1 a 3) sono il riconoscimento che Onda, da sempre impegnata sul fronte della medicina di genere, attribuisce dal 2007 agli ospedali attenti alla salute femminile e che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie delle donne. Tre i criteri di valutazione con cui è stato premiato il Pascale con il massimo riconoscimento: la presenza di aree specialistiche di maggior rilievo clinico ed epidemiologico per la popolazione femminile, l’appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici e l’offerta di servizi rivolti all’accoglienza e presa in carico del paziente. ?alta>