Mangiare in meno di 20 minuti? Raddoppia il colesterolo e fa ingrassare

Mangiare con lentezza fa bene alla salute. Quello che è un radicato sapere comune è stato confermato dalla scienza: secondo uno studio dell'Università Federico II di Napoli, in corso di pubblicazione sul Journal of Translational Medicine, mangiare troppo in fretta raddoppia il rischio di colesterolo alto, mentre pranzare e cenare restando seduti a tavola almeno 20 minuti aiuta il metabolismo e consente anche di tenere meglio sotto controllo l'introito calorico e quindi il peso.

Lo studio che conferma quanto sia importante mangiare lentamente è stato condotto da Giovanna Muscogiuri, ricercatrice in endocrinologia, insieme a Luigi Barrea, professore di Scienze e Tecniche Dietetiche Applicate, e al gruppo di ricerca del Centro italiano per la cura e il benessere dei pazienti con obesità del Dipartimento di Medicina clinica e Chirurgia - Unità di Endocrinologia dell'Università Federico II di Napoli, diretto da Annamaria Colao.

La ricerca promuove dunque il vero 'slow food', così come i lunghi pranzi e cenoni del periodo natalizio, a patto di non esagerare con il carico di calorie. Lo studio ha dimostrato che prendersi tempo per mangiare, consumando i pasti in almeno 20 minuti, diminuisce il rischio di colesterolo alto anche in persone a rischio come quelle con obesità e aiuta pure a mangiare un po' meno, controllando meglio l'introito calorico.

Rispettando le cautele anti-Covid e senza esagerare con le calorie, via libera quindi al piacere prolungato a tavola nei giorni di festa, un'occasione per riscoprire la lentezza, una buona regola da mettere in pratica anche dal 6 gennaio in poi perché diventi un'abitudine di salute nell'arco di tutto l'anno.

Lo studio ha coinvolto 187 persone con obesità delle quali sono state indagate le abitudini a tavola, compresa la durata dei pasti: mettendo a confronto chi pranza e cena in meno 20 minuti con chi prolunga oltre il piacere della tavola, è emerso chiaramente che consumare i pasti in gran velocità raddoppia il rischio di sviluppare il colesterolo alto, specialmente in chi è ultra-rapido a cena.