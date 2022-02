"Glaucoma Day", tornano a Napoli i sabati dello screening gratuito

Ritorna a Napoli il "Glucoma Day", le giornate di prevenzione di AIRO Onlus dedicate alla diagnosi di una delle patologie più pericolose per la vista. Il glaucoma è una malattia che colpisce il nervo ottico e può portare, se non trattata in tempo, a una progressiva riduzione del campo visivo. E’ tra le prime cause di cecità nel mondo, sia nei paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo.

Sabato 26 febbraio e sabato 5 marzo, presso l’ambulatorio AIRO di Qualiano (Napoli), in Piazza G. D’Annunzio, 32, sarà possibile effettuare lo screening gratuito per la diagnosi precoce del glaucoma, attraverso la misurazione della pressione oculare.

Cos'è il glaucoma

Il glaucoma, definito anche “il ladro silenzioso della vista” è una patologia inizialmente asintomatica, e per questo difficile da diagnosticare, che, se non trattata prima del sopraggiungere della sintomatologia, può provocare un danno irreversibile a carico del nervo ottico, e di conseguenza può portare a cecità permanente. Il glaucoma è facilmente curabile mediante una terapia, ma senza una diagnosi precoce il rischio di compromettere la vista è molto alto. L’assenza di sintomi fa sì che la metà degli affetti da questa patologia non sappia di averla, motivo per cui, ancora oggi, il glaucoma è la seconda causa di cecità in Italia.

L'impegno di AIRO Onlus

AIRO Onlus è un’associazione no profit di oculisti campani fondata dal Prof. Vincenzo Orfeo che dal 2004 svolge opera volontaria in Italia e in Africa a favore delle comunità locali. Si occupa della prevenzione, della diagnosi e della cura di patologie legate alla vista, con una particolare attenzione al miglioramento e alla sviluppo delle strutture sanitarie in cui opera. Di recente ha aperto un nuovo ambulatorio oculistico a Qualiano nato con lo scopo di migliorare l’offerta sanitaria sul territorio e rendere l’assistenza oculistica specialistica più tempestiva e accessibile a tutti. Il costo contenuto delle visite specialistiche andrà a finanziare attività benefiche sia in Italia che all’estero.