Brigatinib, al Pascale nuovo farmaco contro i tumori al pomone

Si chiama "Brigatinib", è stato solo di recente approvato in Italia, ed è il nuovo farmaco arrivato al Pascale di Napoli. È indicato per trattare pazienti particolarmente resistenti alle tradizionali chemioterapie in caso di cancro ai polmoni.

Lo stesso istituto partenopeo ha contribuito allo studio che lo ha messo a punto, i cui risultati sono stati pubblicati sul 'New England Journal of Medicine'.

Alessandro Morabito, direttore di Oncologia clinica sperimentale toraco-polmonare del Pascale, spiega: "C’è una particolare alterazione molecolare nel 4% di tutti i nuovi pazienti (circa 160 sui 4.100 diagnosticati ogni anno in Campania. Ebbene lo studio a cui come istituto abbiamo contribuito, ha dimostrato l’efficacia del Brigatinib nel trattamento di questi pazienti. Il farmaco rappresenta una nuova speranza per i pazienti con l’alterazione chiamata riarrangiamento di Alk".