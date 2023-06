"Terapie convenzionali e molecole innovative": l'evento al Grand Hotel Parker's

“Il danno cutaneo e la riparazione tissutale: terapie convenzionali e molecole innovative”: questo il titolo del convegno organizzato da ADECA (Associazione Dermatologi Campani), che si terrà sabato 10 giugno 2023 al Grand Hotel Parker's, in corso Vittorio Emanuele 135, a Napoli. Ricco il programma dell'evento, che prenderà il via alle 8:30 con l'introduzione a cura di Antonino Trischitta, Medico Chirurgo, Specialista in Dermatologia e Venereologia e Specialista in Dermatologia Cosmetologica, nonché Presidente e Socio fondatore dell'Associazione Dermatologi Campani. L’obiettivo del convegno è approfondire la conoscenza di ulcere, ustioni, radiodermiti e cicatrici distrofiche, analizzandone gli aspetti eziologici e terapeutici. Saranno discusse le terapie in uso e le medicazioni avanzate. Nella sessione delle terapie innovative si tratterà la manganese superossido dismutasi (rMnSOD), proteina che è stata isolata da cellule di liposarcoma umano in coltura (LSA-Type MnSOD) e riprodotta in forma ricombinante. Le potenzialità di questa molecola saranno analizzate nell’ambito terapeutico che va dalla carcinogenesi alla riparazione tissutale valutando anche le varie formulazioni farmaceutiche che ottimizzino l’assorbimento e l’azione della proteina. A presentare la storia della molecola e il suo meccanismo d'azione sarà il Professor Aldo Mancini, già ricercatore e dirigente medico presso la Fondazione Pascale e detentore del brevetto della rMnSOD. L'intervento della dott.ssa Patrizia Forgione, dermatologa campana esperta di Superossido dismutasi, verterà, invece, sulle applicazioni della rMnSod nella fotocarcinogenesi, fotoaging e nella riparazione tissutale Infine, le news sulla cicatrizzazione e prospettive terapeutiche per patologie difficili da trattare. L'iscrizione al corso è gratuita e prevede l'assegnazione di 8 crediti formativi ECM.