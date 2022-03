A Castellammare Comune sciolto per camorra, dalla Regione: “Pieno sostegno al commissario”

L'assessore regionale alla Legalità, Mario Morcone, è intervenuto a proposito del commissariamento del Comune di Castellammare di Stabia avvenuto per infiltrazioni camorristiche.

Castellammare di Stabia sarà libera dalla camorra ? sone le parole di Morcone ? Pieno sostegno, e collaborazione, all'opera della commissione prefettizia, presieduta da Raffaele Cannizzaro. Chiederò al presidente De Luca un impegno straordinario della Regione per lo sviluppo di questa meravigliosa e strategica città".

Morcone sottolinea anche "l'urgenza e il bisogno di dare messaggi di speranza e di riscatto ad una città segnata dallo scioglimento del Consiglio comunale per condizionamenti camorristici. Ma Castellammare non è solo questo. È una città dalle grandi potenzialità economiche con i suoi cantieri navali, con le famose terme, e più in generale, con il settore turistico".

"È tempo di assumerci le nostre responsabilità ? prosegue ? e di rispondere rapidamente alle richieste delle forze sociali, delle imprese, dell'associazionismo laico e cattolico, dei cittadini che ci chiedono di non perdere finanziamenti significativi e che potranno decidere il futuro di questo territorio. Dobbiamo far leva su una nuova classe dirigente, su lavoro e formazione per i giovani. Condivido, poi, le forti preoccupazioni sul Piano urbanistico comunale adottato in giunta poco prima dello scioglimento. Saranno necessari, quindi, atti amministrativi di tutela al fine di bloccare eventuali opacità e qualsiasi condizionamento".