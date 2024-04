Porta Est, De Luca: "Investimento da 400 milioni di euro"

"L'avvio del programma di trasformazione urbana nell'area di piazza Garibaldi della città dei Napoli è un altro elemento di valore straordinario. È un programma di trasformazione urbana partito dalla Regione e dalla decisione di realizzare nell'area la nuova sede della Regione Campania per risparmiare 15 milioni di euro l'anno di fitti passivi".

Lo dice il governatore campano Vincenzo De Luca in diretta su Facebook. "Abbiamo deciso di fare questo investimento - ricorda - che produrrà anche un miglioramento, da un punto di vista ambientale, della vivibilità, evitando l'ingresso nel cuore della città di quanti devono raggiungere gli uffici della Regione". "È attualmente l'unico progetto finanziato su piazza Garibaldi - sottolinea il presidente della Regione -, ad oggi le uniche risorse finanziate sono quelle della Regione: 100 milioni di euro per coprire il fascio binari dell'EaV da Porta Nolana a piazza Garibaldi, realizzare parcheggi interrati, abbiamo stanziato oltre 300 milioni per la nuova sede, ma anche per fare un parco pubblico di fronte all'hotel Ramada, realizzare un collegamento in tunnel dall'area ferroviaria al Centro direzionale. Credo che sia davvero un progetto estremamente ambizioso".

"Ci auguriamo - evidenzia ancora De Luca - di poter realizzare anche un'opera di grande architettura contemporanea quando realizzeremo la sede della Regione, che contiamo di concludere in due anni e mezzo o tre anni da quando avremo il progetto esecutivo disponibile. Siamo molto fiduciosi e molto soddisfatti".

I Fondi di coesione e sviluppo

Per De Luca la diretta di oggi, 26 aprile, è stata anche l'occasione per tornare sui Fondi di coesione e sviluppo, tema che lo ha portato a scontrarsi spesso con il ministro Raffele Fitto per i presunti ritardi di trasferimento delle risorse: "Su richiesta della Regione il Consiglio di Stato ha anticipato l'udienza di merito sui fondi sviluppo e coesione al 9 maggio. Ci auguriamo che anche prima del 9 maggio si possa firmare l'accordo di coesione con il governo nazionale da parte delle 4 regioni meridionali che sono ancora fuori da questo accordo".

"Abbiamo un esempio di arroganza del potere nel blocco dei fondi di sviluppo e coesione che riguardano tutto il Mezzogiorno d'Italia: Sardegna, Sicilia, Campania e Puglia. Da un anno sono bloccati 6 miliardi di euro per la Campania. Nessuno di noi ha capito cosa si stia aspettando per sbloccare questi fondi che appartengono alle Regioni, non al Governo. Il Governo ha titolo per verificare che non ci siano sovrapposizioni o incoerenze rispetto agli interventi del Pnrr, ma non ci vuole un anno per verificarlo".

Numero chiuso a medicina

Poi il Governatore ha virato sui test d'ingresso a Medicina, altra sua battaglia negli ultimi mesi: "Abbiamo un risultato importante da rivendicare: la commissione competente del Senato ha approvato l'abolizione del numero chiuso a Medicina. Stavamo facendo una battaglia contro quella che a me pare veramente un'assurdità, questo è un primo risultato importante anche della nostra battaglia: è caduto questo muro di indifferenza, questo rifiuto di discutere di questo tema".

"E' un passo in avanti, ma i sono ancora elementi non chiari, equivoci. Si parla di un test dopo 6 mesi, si parla comunque di un numero limitato collegato alle scuole di specializzazione. Non vorrei che anche questo annuncio fosse solo propagandistico: ci sono cose che vanno chiarite, rese praticabili". De Luca ha poi aggiunto: "Ci sono preoccupazioni avanzate da settori medici, ma non credo che possiamo preoccuparci del fatto che tra dieci anni avremo i disoccupati. Quello che è certo è che avremo decine di migliaia di medici che mancano all'appello perché vanno in pensione. Potremmo dire, poi, che ci sono tanti disoccupati laureati in Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Sociologia. Non mi pare un argomento fortissimo, ma quello che sicuramente richiede una riflessione è il tema dei finanziamenti, del rapporto con le scuole di specializzazione, della non subordinazione dei giovani medici laureati che fanno le scuole di specializzazione e a volte sono bloccati dai docenti. Ci sono tante cose che vanno chiarite, in un Paese che dovrà decidersi a diventare moderno, soprattutto di fronte a un sistema sanitario pubblico che è profondamente in crisi, con stanziamenti nazionali che, al di là della chiacchiere, sono inferiori di miliardi di euro alle necessità minime".