Vincenzo De Luca: "Il 25 aprile merita posizioni nette"

"Veniamo da un 25 aprile che è stato un'occasione di polemiche, recriminazioni. Il 25 aprile dovrebbe essere in primo luogo la data in cui si rende omaggio a quanti hanno combattuto la dittatura fascista, invece, come al solito, ci sono stati tentativi di banalizzazione di questa data, che non può essere banalizzata. Ha avuto ragione il Presidente Mattarella a dirlo".

Lo ha spiegato, in diretta su Facebook, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Il fascismo - ha sottolineato il governatore campano - è stato una tragedia. Ci si lamenta perché diventa ripetitiva questa solfa dell'antifascismo, e c'è stato un periodo nel quale la celebrazione del 25 aprile è stata una liturgia, una celebrazione un po' banale. Ma in questi anni siamo stati costretti a riscoprire quei valori rappresentati dal 25 aprile. Un solo esempio: quando si propone come presidente del Senato il senatore Ignazio La Russa, che si è vantato, e non ha mai rinnegato quella sua posizione, di avere nella sua abitazione il busto di Mussolini, poi bisogna rendersi conto che la gente un po' di preoccupazione o almeno di indignazione ce l'ha. Anche perché Mussolini è quello che ha rivendicato con orgoglio perfino l'assassinio di Matteotti, che ricorderemo il 10 giugno nel centenario della sua morte".

"Ci sono elementi permanenti di ambiguità - ha spiegato De Luca - rispetto a una tragedia che richiederebbe posizioni nette e definitive. Non è stata una parentesi nella storia dell'Italia, non è stata una cosa banale, è stata una fase di barbarie che ha prodotto quelle tragedie: centinaia di migliaia di morti, persecuzioni, torture, stragi di civili. E ha prodotto anche la mutilazione dell'Italia, che ha perduto l'Istria e rischiato di perdere Trieste. Quello che dobbiamo contrastare oggi è un clima generale un po' autoritario, con un po' di delirio di onnipotenza da parte di esponenti di questo governo. Vedremo se, almeno in occasione dell'anniversario dell'assassinio di Matteotti, riusciamo ad essere uniti e inchinarci davanti alla memoria di questo parlamentare socialista che sapeva di morire ma ha mantenuto la testa alta"