Schmidt: "Se perdo a Firenze torno a Capodimonte". Bufera sul direttore del museo

"Se perderò, anche se non penso di perdere, sicuramente tornerò a Napoli a gestire il museo di Capodimonte. Non c'è dubbio, l'ho sempre detto". Lo sottolinea a Lady Radio il candidato sindaco di Firenze, sostenuto del centrodestra, Eike Schmidt. "D'altro canto, nell'ambito delle mie competenze, mi sono sempre pronunciato liberamente, da cittadino, sui problemi di Firenze. E finché sarò cittadino fiorentino dirò la mia opinione, così come è diritto di tutti".

Le parole del neodirettore in aspettativa del Museo di Capodimonte, però, hanno fatto storcere il naso a molti che hanno letto tra le righe la volontà di ritenere Napoli una ruota di scorda rispetto alle elezioni comunali. "Caro signor Eike Schmidt - ha affermato Sandro Ruotolo, segreteria del Pd - hai detto che se perdi le elezioni alle comunali di Firenze dove sei candidato per la destra torni al museo di Capodimonte di cui sei direttore da pochi mesi. La legge sarà pure dalla parte tua ma sappi che non sei gradito. Napoli non può essere il tuo ripiego. Abbiamo una storia che va rispettata. Il Real Bosco di Capodimonte ne è la testimonianza".

Per Gennaro Acampora, consigliere coumunale di Napoli per i Dem: "Schmidt fino a oggi non ha mai davvero diretto il Museo di Capodimonte. Una situazione che noi denunciamo ormai da mesi: un ruolo terzo e di direzione culturale finito sul tavolo del gioco elettorale, una capitale della cultura come Napoli vista come un ripiego, un luogo d'eccezione culturale e paesaggistica come Capodimonte ridotto in modo sfacciato, arrogante e vergognoso a paracadute, alla stregua di un ruota di scorta".