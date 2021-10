Vicequestore no vax, l'affondo di De Luca: "Mi ha ricordato Wanda Osiris senza ballerini"

Nel suo consueto intervento sui social del venerdì il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha toccato anche numerosi temi e personaggi della stringente attualità, accennando tra questi al vicequestore di Roma Nunzia Schirilò, venuta alla ribalta per la sua presa di posizione no vax dal palco della manifestazione in piazza San Giovanni.

"Ho visto le immagini del vicequestore Nunzia Schilirò, che si è esibita su un palco dei no vax a 'difesa della Costituzione' – sono stete le parole del governatore – L'immagine mi ha ricordato quella di Wanda Osiris: mancavano solo i ballerini a fare da contorno".

"Credo – ha proseguito De Luca – che ci sarà, mi auguro, da parte del ministro dell'Interno, del capo della polizia, qualche provvedimento". "Un episodio analogo è accaduto con il generale Pappalardo, leader dei gilet arancioni, che propone di curare il Covid da ultimo con lo yoga. La prima volta che l'ho sentito e ho visto i gilet arancioni – ha concluso – pensavo fossero il movimento degli operai dell'Anas".