Municipalità senza assessori, il Tar decide sul commissariamento

Nella riunione di maggioranza di ieri il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha spiegato agli alleati che lo stallo sulle nomine alle Municipalità va risolto. La vicenda è quella relativa a vicepresidenti ed assessori dei "mini governi" dei dieci enti della città, ancora non scelti - tra le polemiche - a sette mesi dalle elezioni.

I conti dal manuale Cencelli del sindaco

A quanto pare il sindaco ha fatto sapere che invierà una mail a tutti i rappresentati delle liste che lo sostengono, con all'interno calcolate le "spettanze" in fatto di assessori municipali e vicepresidenti relative ai voti presi alle elezioni. Non i nomi quindi, ma una suddivisione "alla manuale Cencelli" che i partiti dovranno seguire indicando, solo a quel punto, preferenze sui nomi e sulle Municipalità in cui vorrebbero piazzare i loro assessori.

Il Tar decide sul commissariamento

Proprio per oggi è intanto fissata la camera di consiglio del Tar che deve decidere sulla nomina del commissario ad acta sulla vicenda, questa decretata dal difensore civico regionale Giuseppe Fortunato diverse settimane fa e sospesa dal tribunale amministrativo in attesa di trattarla in sede collegiale. Era un appuntamento cui Palazzo San Giacomo aveva promesso di arrivare con le nomine degli assessori in tasca, ma è andata diversamente. Da verificare quale sarà quindi a questo punto l'indirizzo che intraprenderà il tribunale, alle prese con una vicenda - la "discesa in campo" del difensore civico - che fin qui non si era ancora mai verificata.