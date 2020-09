Boom di voti per Mario Casillo: ecco chi è il candidato più votato alle Regionali

Da capogiro la performance elettorale di Mario Casillo (PD), il candidato più votato in questa tornata elettorale con oltre 40mila voti. Mario Casillo, consigliere uscente e che quindi affronterà un secondo mandato, ha 46 anni ed è di Boscoreale. Il suo fortino di voti è stato eretto proprio nella provincia napoletana, nella zona vesuviana. Ingegnere laureato alla Federico II, Casillo si è formato nel settore privato (in Telecom) ed è stato poi per cinque anni presidente della Commissione Provinciale espropri, fino al 2009.

Tra le ultime questioni di cui si era occupato in consiglio regionale: vertenza Whirlpool, disposizioni per la prevenzione e il contrasto del gioco d'azzardo patologico e Misure a sostegno dei proprietari di immobili abusivi acquistati in oggettiva buona fede. E' componente della Prima Commissione (Affari istituzionali, autonomie, sicurezza, risorse umane), della Seconda COmmissione (Bilancio e finanza, demanio e patrimonio), della Quarta Commissione (Trasporti, Lavori Pubblici, Urbanistica), e della Commissione Speciale 2 (Anticamorra e Beni confiscati).