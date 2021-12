1,3 miliardi per Napoli, Manfredi: "La città riparte, grazie a Draghi e al Governo. Ora tocca a noi"

"Napoli riparte. Il miliardo e trecento milioni di euro assegnati alla nostra città sono un segno, potente, delle aspettative che il Governo ha in Napoli e nei napoletani e delle enormi potenzialità della nostra città. Grazie al presidente Mario Draghi e al governo, a partire dal ministro Franco e al sottosegretario Garofoli, che hanno creduto in questo grande progetto di rilancio. Grazie a tutte le forze politiche che lo hanno fortemente sostenuto. E grazie ai napoletani che hanno avuto fiducia nel mio progetto di governo della città". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, in un post di fine anno sui social, ha voluto tracciare la linea da seguire per il futuro della città partenopea, ringraziando il Premier Draghi ed il Governo per i fondi assegnati al capoluogo campano dalla legge di bilancio.

"Adesso tocca a noi dimostrare di essere all’altezza della sfida, come istituzioni e come cittadini. È possibile ricostruire Napoli soltanto attraverso un sforzo collettivo. Ora siamo chiamati a compierlo, con la consapevolezza di non essere più da soli e la certezza di riprenderci il posto che meritiamo: una città leader in Italia e in Europa", ha aggiunto il primo cittadino partenopeo.

Anche l'assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta si era espresso nelle ore precedenti, sempre via social, sull'argomento: "Per Napoli inizia la riscossa. Con circa 1,3 miliardi, distribuiti nei prossimi vent’anni, assegnati alla nostra città dalla legge di bilancio appena approvata, iniziamo a risalire la china. Si tratta di una svolta importante che dobbiamo rafforzare con una azione comune di tutta la città. Ora al lavoro per firmare entro il 15 febbraio il 'patto' tra il Sindaco ed il Presidente del Consiglio. Buon anno a Napoli, buon anno a tutti noi!", le parole dell'assessore.