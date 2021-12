1,3 miliardi per Napoli, l'assessore Baretta: "Inizia la riscossa della città"

"Per Napoli inizia la riscossa. Con circa 1,3 miliardi, distribuiti nei prossimi vent’anni, assegnati alla nostra città dalla legge di bilancio appena approvata, iniziamo a risalire la china. Si tratta di una svolta importante che dobbiamo rafforzare con una azione comune di tutta la città". Così l'assessore comunale al Bilancio Pier Paolo Baretta si è espresso in un post su Facebook commentando con soddisfazione l'approvazione della Manovra 2022 in Senato.

"Ora al lavoro per firmare entro il 15 febbraio il 'patto' tra il Sindaco ed il Presidente del Consiglio. Buon anno a Napoli, buon anno a tutti noi!", ha concluso l'assessore.