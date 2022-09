Elezioni, Manfredi: "La mia maggioranza rafforzata dai risultati. Il Patto per Napoli? Non è in pericolo"

"La vittoria del centrodestra è chiara. Il fronte progressista è stato penalizzato dall'essersi presentato diviso. Il dato di Napoli ci dice che il fronte largo delle amministrative è oggi ancora quasi al 70%". Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi commenta così i risultati delle elezioni politiche, sottolineando: "La mia maggioranza (composta da Pd e M5s, ndR) è ancora più solida, e a noi come amministrazione tocca il compito di amministrare questa parte politica largamente maggioritaria".

"Ho detto in tempi non sospetti che Pd e M5s dovevano arrivare uniti alle urne. È stata fatta una scelta diversa, ma ora bisogna voltare pagina e lavorare insieme", prosegue il sindaco. Che guarda avanti: "Bisogna rimettersi al tavolo della discussione, lavorare per ricostruire un fronte che rappresenti interessi ed esigenze di larga parte della popolazione che ha bisogno di rappresentanza". "Una nuova prospettiva politica, nuovi programmi - prosegue ancora - e una visione che metta al centro i bisogni delle persone e dei territori".

Con Giorgia Meloni verosimilmente premier, qualcuno immagina il cosiddetto "patto per Napoli" possa venire messo in secondo piano. Manfredi non è di questo avviso: "Il patto per Napoli, inteso come legge nazionale che aiuta i comuni, i cittadini, non credo possa essere messa in dubbio dal nuovo governo". "Con loro - conclude - avremo un rapporto di chiarezza e franchezza istituzionale".