Guerra, De Luca: "Pronti ad accogliere ucraini negli ospedali"

La Campania è pronta ad accogliere i cittadini ucraini nelle strutture sanitarie. Lo ha annunciato il presidente della Regione Vincenzo De Luca dopo un colloquio con il console generale a Napoli del Paese est-eruopeo Maksym Kovalenko: "Ho ribadito la solidarietà e la piena disponibilità a collaborare e a fornire aiuti concreti. In particolare, la Campania è pronta a rendere disponibili farmaci, aiuti alimentari e ad accogliere nelle strutture sanitarie cittadini ucraini e soprattutto i bambini in relazione all'evolversi della situazione. Con il console, che ha ringraziato per la grande solidarietà dimostrata i cittadini campani, saremo ora in stretto contatto per verificare tutte le eventuali esigenze che dovessero manifestarsi per le popolazioni civili e in particolare per i bambini".

Vincenzo Santagada, presidente dell' Ordine dei Farmacisti di Napoli e assessore alla Salute e Verde del Comune di Napoli ha incontrato oggi il console generale dell'Ucraina a Napoli Maksym Kovalenko. Stretto un patto per la somministrazione di farmaci gratuiti con il progetto 'Un Farmaco per tutti' per dare sostegno ai popoli colpiti dalla guerra. "Il console - ha spiegato Santagada in una nota - mi ha fornito una lista di farmaci necessari e ci attiveremo subito con i volontari di Un Farmaco per tutti. Con questo progetto pluriennale abbiamo creato una rete così solida da poter garantire ogni anno migliaia di presidi gratuiti in tutto il mondo e ora non lasceremo sole le persone che stanno affrontando un momento così drammatico". (Adnkronos)