Di Maio inviato Ue nel Golfo, De Luca: "E' un cittadino italiano, non trovo motivi per fare polemiche"

"Se c'è uno che può parlare senza sospetto di Di Maio, quello è De Luca. Io penso che non dovremmo mai perdere il senso umano della politica. In questo momento, per me, Luigi Di Maio è un cittadino italiano, a cui viene destinata una responsabilità significativa. Per me basta questo. Non trovo nessun motivo per fare polemiche, nessuno".

Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine della presentazione dell'edizione 2023 del "Campania Teatro Festival", si è espresso sul nuovo incarico che l'ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio si appresta a ricoprire nel Golfo Persico come inviato della Ue.