Scoppia il caso Decaro, Manfredi: "Solidarietà ad un grande sindaco"

Dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi arriva "solidarietà ad Antonio Decaro, un grande sindaco che ha fatto della lotta all'illegalità la via maestra della nuova Bari".

"No - prosegue il primo cittadino - ai tentativi strumentali di oscurare il suo lavoro: i sindaci operano in prima linea e meritano di essere difesi".

Il post su X del primo cittadino napoletano segue la vicenda dell'ipotesi scioglimento per mafia del Comune barese, quello che da ieri si sta profilando come caso nazionale.

Solidarietà ad @Antonio_Decaro. Un grande sindaco che ha fatto della lotta all’illegalità la via maestra della nuova #Bari. No ai tentativi strumentali di oscurare il suo lavoro: i sindaci operano in prima linea e meritano di essere difesi pic.twitter.com/ePe7vsaoff — Gaetano Manfredi (@GaeManfredi) March 19, 2024

La vicenda Bari

Nei confronti del Comune pugliese c'è stato un provvedimento di accesso ispettivo che il ministero dell'Interno ha definito "necessario in esito ad un primo monitoraggio disposto dal Viminale circa i fatti emersi a seguito dell'indagine giudiziaria che ha portato a più di 100 arresti nel capoluogo pugliese e alla nomina, da parte del Tribunale, ai sensi dell'art. 34 del codice antimafia, di un amministratore giudiziario per l'azienda Mobilità e Trasporti Bari spa, interamente partecipata dallo stesso Comune".

Il Consiglio comunale di Bari, a tre mesi dalle elezioni, rischia quindi di essere sciolto per mafia.

"È stato firmato un atto di guerra nei confronti della città di Bari", ha commentato il sindaco di Bari, Antonio Decaro anticipando sui social la notizia appresa poco prima dallo stesso ministro Piantedosi. "L'atto - ha aggiunto - come un meccanismo a orologeria, segue la richiesta di un gruppo di parlamentari di centrodestra pugliese, tra i quali due viceministri del Governo e si riferisce all'indagine per voto di scambio in cui sono stati arrestati tra gli altri l'avv. Giacomo Olivieri e la moglie, consigliera comunale eletta proprio nelle file di centrodestra".

"Rimaniamo basiti - è il commento di Elly Schlein, segretaria del Pd, il partito di Decaro - Una scelta che arrivando a tre mesi dalle elezioni sembra molto politica, facendo seguito all'iniziativa di alcuni parlamentari della destra e di due membri del governo e non avendo nemmeno esaminato la documentazione presentata dall'amministrazione del sindaco Decaro. Non si era mai visto ed è molto grave".