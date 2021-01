Contatto con un positivo al Covid-19, de Magistris in auto isolamento

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris è in isolamento volontario dopo aver avuto un contatto con una persona poi risultata positiva al Covid-19.

Il primo cittadino partenopeo, ospite nel pomeriggio di oggi della trasmissione "La7" di Tagadà, non era infatti, come abitualmente, in collegamento dal suo ufficio di Palazzo San Giacomo.

De Magistris ha avuto notizia della positività del soggetto attorno alle 14.30 di oggi e, come da protocollo, si è immediatamente posto in auto isolamento, come confermato a NapoliToday dal suo staff.