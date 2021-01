De Magistris e la possibile candidatura a Governatore della Calabria: "10/15 giorni per sciogliere la riserva"

"Io candidato a Governatore della Calabria? E' un'ipotesi. Non c'è nulla di concreto. Sono rimasto molto colpito in positivo da tante sollecitazioni che mi sono state fatte. Io ho lavorato per 9 anni in Calabria, ho un legame fortissimo con quella terra. Dopo Napoli è un po' la mia seconda terra. Sarebbe una scelta non solo politica, ma anche personale. Tantissimi cittadini me l'hanno chiesto, non partiti politici. Il Pd dice che non vado bene? Questo è un elemento in più per pensare di candidarmi. Mi sono preso una decina di giorni per decidere". Così il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, ospite della trasmissione di La7 "Tagadà", ha parlato della sua possibile candidatura a presidente della Regione Calabria, in vista delle elezioni che si terranno ad aprile prossimo.

"Se dovessi decidere positivamente, lo farei come ho sempre fatto politica, pensando alla gente, ai cittadini, alla voglia di riscatto, alle tante risorse calabresi fuori dagli schemi politici tradizionali. Io sono rimasto in quella terra fino all'ultimo da magistrato, con la consapevolezza che mi stavano per colpire definitivamente. Sarebbe una scelta d'amore, ma molto difficile sul piano personale. Tra 10/15 giorni deciderò. Se dovesse andare in porto, sarà una cosa che coniugherà rottura del sistema e capacità di governo. Massimo per il 20 gennaio scioglierò questa riserva, che in questo momento mi affascina molto e coincide con la fine della mia esperienza da sindaco a Napoli", ha aggiunto il primo cittadino partenopeo.

"Dovrò ponderare bene. C'è grande amore per quella terra, ma non è una scelta facile. Sarebbe un altro combattimento per i diritti e per la giustizia. Io sicuramente non ho mai amato le scelte facili e questa è una scelta difficile", ha concluso de Magistris.