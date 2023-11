De Luca: “Da Fitto solo stupidaggini”

"Il ministro Fitto deve rispondere a una domanda: quando, giorno e ora, sono utilizzabili concretamente i fondi sviluppo e coesione che sono bloccati da un anno e mezzo? Di chiacchiere Fitto ne ha dette tante, è un anno che sta ripetendo le stesse stupidaggini". Si è espresso così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine del convegno "Il Pnrr per il territorio: attuazione e prospettive" organizzato dall'Acen a Napoli.

"La mia domanda è molto semplice: quando sono completamente disponibili questi fondi, per aprire i cantieri, per fare le strade, per dare una mano al Litorale Domizio, ai Campi Flegrei e ai Comuni che rischiano di andare in dissesto? Ad oggi non c'è nessuna risposta concreta. Stiamo vedendo, vedremo, firmeremo. Noi - ha aggiunto De Luca - continuiamo a combattere perché queste risorse, tra l'altro destinate al Sud per l'80%, siano davvero spendibili".

Anche sul Pnrr, parlando con i giornalisti, il governatore campano ha criticato il governo: "Non si capisce assolutamente niente. Voi ancora date retta a Fitto? Non lo ascoltate proprio, parlate solo quando ci sono documenti scritti e atti politici e amministrativi. Tutto il resto sono chiacchiere al vento. Vogliamo vedere gli atti concreti, perché quando devi amministrare, quando devi appaltare un'opera, devi avere la certezza del finanziamento. Non è che appalti un'opera, vedremo, faremo e diremo. Questo è il nostro problema, è un anno e mezzo che non c'è nessuna risposta concreta sull'utilizzazione dei fondi sviluppo e coesione".