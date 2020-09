Elezioni Comunali 2020, il centrosinistra fa incetta di sindaci nel napoletano

La coalizione di centrosinistra fa incetta di sindaci nei 28 comuni al voto nel napoletano. Schiaccianti i successi dei riconfermati Buonajuto (Ercolano), Sarnataro (Mugnano), Zinno (San Giorgio a Cremano) e Cirillo (Cardito).

Riconfermato, seppur con una percentuale meno netta, anche Marco Antonio Del Prete a Frattamaggiore. Importanti anche i successi di Carmine Lo Sapio a Pompei e di Vincenzo Falco a Caivano, dove il centrosinistra si presentava in coalizione anche con il Movimento 5 Stelle.

Il centrodestra vince, invece, a Casalnuovo con il riconfermato Massimo Pelliccia, che supera il candidato del centrosinistra Giovanni Nappi.

Per quanto riguarda i candidati civici, da segnalare la riconferma di Dino Ambrosino a Procida, che ha sconfitto lo sfidante Luigi Muro, già a lungo sindaco sull'isola in passato. Parlando di isole, paradossale quanto accaduto a Lacco Ameno: i due candidati sindaco, Giacomo Pascale e Domenico De Siano, senatore di Forza Italia, sono arrivati appaiati con lo stesso numero di voti e dovranno sfidarsi nuovamente nel turno di ballottaggio in programma domenica 4 e lunedì 5 ottobre.

Ballottaggi necessari anche a Pomigliano d'Arco e Giugliano, dove c'era in campo l'alleanza Pd-5 Stelle, oltre che a Casavatore, Grumo Nevano, Sant'Anastasia, Saviano, Sorrento e Terzigno, dove Francesco Ranieri ha mancato la riconferma al primo turno per un soffio.