Campi Flegrei, i sindaci della zona in audizione alla Camera

Mercoledì prossimo la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati svolgerà le audizioni informali del sindaco della città metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi e dei sindaci di Pozzuoli, Quarto, Bacoli, Monte di Procida, Giugliano e Marano, sulle questioni riguardanti il fenomeno del bradisismo e del rischio sismico nei Campi Flegrei.

Sabato scorso, intanto, a Pozzuoli si è tenuto un convegno nel corso del quale si è discusso delle opportunità per il territorio flegreo: "Da soli non si va da nessuna parte. Lasciatemi fare un esempio concreto, di grande attualità e di grande interesse per tutti i cittadini flegrei. Nei mesi scorsi abbiamo assistito all’aumento della frequenza e della magnitudo delle scosse di questa fase del bradisismo, fenomeno con cui conviviamo da sempre. Da quando mi sono insediato, ho deciso di insediare un tavolo tecnico scientifico per la mitigazione del rischio sismico e l’aumento della resilienza del nostro territorio. Ma come Comune non abbiamo la possibilità di mettere in campo azioni concrete per prevenire i rischi, almeno non da soli. Ho lavorato fin da subito alla creazione di una rete istituzionale che ci consentisse di lavorare con la giusta tranquillità ma anche con la dovuta celerità. Siamo riusciti a portare il bradisismo all’attenzione del governo nazionale, cosa mai accaduta prima, e abbiamo cominciato a lavorare concretamente, in piena sinergia, con gli altri comuni dell’area flegrea, con la Regione Campania, la Protezione Civile Regionale e Nazionale e il Governo. Da soli non avremmo potuto fare molto", ha scritto in un post sui social il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni.