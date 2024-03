De Raho attacca il Governo: “Che fine hanno fatto le assunzioni in Corte d'Appello a Napoli”

"Quello che molti oggi nell'aula della Camera non hanno compreso è che noi del Movimento 5 Stelle abbiamo chiesto al governo di rispondere delle sue responsabilità sulle mancate assunzioni di magistrati e di altro personale negli uffici giudiziari. Sono le gravi carenze di organico a determinare i ritardi nelle decisioni, come accaduto nel caso della Corte d'Appello di Napoli, in base a quanto disposto oggi dalla Corte di Cassazione, sul sequestro dei beni ai fratelli Pellini. Il centrodestra allargato alle solite stampelle di Azione e IV ha strumentalizzato le mie parole, d'altra parte è l'unica cosa che sanno fare per coprire il nulla e i danni della loro azione.

A loro non importa nulla di contrastare la camorra e far funzionare la Giustizia al servizio dei cittadini. I soldi di quella confisca servivano a riparare i danni ambientali arrecati al territorio della Campania dai Pellini, condannati definitivamente per traffico illecito di rifiuti e tra i responsabili dell'inquinamento della Terra dei fuochi. L'affanno con cui sono costretti a lavorare uffici come la Corte d'Appello di Napoli lascia del tutto indifferente il governo che di stanziare ingenti fondi per fare assunzioni e far funzionare la Giustizia, non vuole saperne". Così in una nota il deputato M5S Federico Cafiero De Raho.