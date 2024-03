Linea 6 pronta entro l'anno, Manfredi: "I costi aumenteranno"

Nel 2024 sarà pronta la Linea 6 della metropolitana di Napoli con le nuove stazioni, e "i costi che dovrà sostenere il Comune di Napoli necessariamente aumenteranno". È quanto ha spiegato il sindaco, Gaetano Manfredi, a margine di una iniziativa presso la Fondazione Foqus nei Quartieri Spagnoli.

"Abbiamo la necessità di investire sulla manutenzione - ha spiegato il sindaco - lo stiamo facendo ma non con l'intensità di cui la città avrebbe bisogno. L'obiettivo è recuperare più spesa corrente, ma è centrale il tema della riscossione che va migliarata. Ci sono segnali positivi ma la strada è lunga per fare in modo che le risorse recuperate dalle tasse che pagano i cittadini possano essere riversate nella gestione della città".

In generale - commentando l'approvazione in Giunta del bilancio di previsione - Manfredi si è detto soddisfatto dello sforzo fatto per migliorare la situazione dei conti, soprattutto "considerando quello che abbiamo ereditato".