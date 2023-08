Abbonamento per il trasporto pubblico: da settembre gratis per gli studenti

Approvata dalla Giunta Regionale la delibera che dà il via alla campagna per gli abbonamenti gratuiti agli studenti per l’anno scolastico 2023/2024: "Un’azione che il governo regionale ripropone dal 2016 e che mira a sostenere il diritto allo studio e a promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico locale, configurandosi come uno degli interventi più qualificanti messi in campo dall’amministrazione regionale sul piano sociale e di sostegno alle famiglie", precisa una nota di Palazzo Santa Lucia.

L'abbonamento, che copre la tratta casa-scuola/Università, sarà valido per tutto il periodo scolastico, dunque fino al 31/07/2024, e nei soli giorni feriali.

La richiesta va presentata sull'apposita piattaforma, sul sito di “Unicocampania”, che sarà attivata a fine agosto. Oltre 130.000 le richieste presentate ogni anno.

Requisiti richiesti

Per accedere all'agevolazione in genere è necessario

presentare certificazione ISEE relativa all'ultima dichiarazione dei redditi, priva di annotazioni di difformità, con valore non superiore a € 35.000 avere residenza in Campania; avere età compresa tra gli 11 e i 26 anni compiuti; avere effettuato l'iscrizione alla scuola secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori) o università; una distanza casa-scuola superiore a 1,0 km.

Gli abbonamenti potranno essere aziendali o integrati, a seconda che lo studente utilizzi i mezzi di una sola Azienda per raggiungere l’istituto scolastico, o i mezzi di più Aziende.

Il Regolamento prevede indicazioni specifiche in caso di Istituti scolastici con sedi in più Comuni, oppure nel caso in cui il servizio di TPL di interesse dello studente sia esercito da un’Azienda che non aderisca all’integrazione tariffaria regionale vigente.

Gli abbonamenti gratuiti per gli studenti, oltre alle Aziende di TPL su ferro e su gomma, riguardano anche le aziende di cabotaggio marittimo, a fronte dell’elevato numero di studenti isolani pendolari con la terraferma.

Sono esclusi dall’agevolazione:

Studenti non residenti in Campania; Studenti della scuola primaria (elementari); Studenti iscritti a Facoltà Universitarie Telematiche; Studenti iscritti a corsi di formazione professionale;

per i quali sono comunque fruibili le tariffe di abbonamento annuale studenti (fino a 26 anni di età) e abbonamento annuale studenti agevolato (fino a 26 anni di età con ISEE non superiore ai 12.500 euro).

Come ottenere l'abbonamento studenti gratuito

La campagna abbonamenti relativa al prossimo anno scolastico partirà a fine agisto, con l'attivazione del Portale on-line sul sito del Consorzio Unico Campania.

Documenti necessari

Per ottenere l'abbonamento studenti gratuito occorre:

fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (maggiorenne/tutore) fotografia a colori in formato tessera recente dal formato di 35/40 mm in cui sia ben riconoscibile il viso (prima emissione) versamento della somma di una somma (fino al 2022 euro 50,00)

a. quale contributo annuale per le spese di gestione pratica e di emissione della smart card personalizzata (prevista per ogni anno di richiesta fino al termine dell’iniziativa).

b. a titolo di cauzione