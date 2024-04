Pasqua e Pasquetta: i numeri record di ANM nel week end da bollino rosso

Tra Pasqua e Pasquetta sui social e sui media sono rimbalzate le polemiche sui trasporti pubblici in città. Il deputato Francesco Emilio Borelli ha parlato di "Pasqua all'insegna del turismo ma anche del caos e del delirio: sia domenica che lunedì in Albis le strade sono state paralizzate dal traffico anche a causa della carenza del trasporto pubblico non in grado, tra orario ridotto e personale insufficiente, di gestire le oltre 200 mila presenze registrate in città", ha scritto sui propri social il deputato.

"Le festività pasquali hanno evidenziato, ancora una volta, l'inefficienza del trasporto pubblico di linea e l'incapacità degli amministratori della terza città italiana, cioè di Napoli, di gestire questo servizio" denunciava una nota dell'associazione dei tassisti di Napoli.

E ancora Marco Sansone, sindacalista di Usb lavoro privato assieme ad Adolfo Vallini scriveva "Lunghissime file si sono formate all'esterno dell'aeroporto internazionale di Napoli, dove I turisti stanno cercando di salire sui pochi Alibus in servizio. Un'immagine disastrosa per la città di Napoli e, più in generale, per tutta la Campania".

I numeri di ANM

I numeri registrati da ANM nei due giorni di passione vissuti da Napoli assaltata dai turisti, parlano tuttavia di tenuta, anzi successo record: tra domenica e Lunedì in Albis, in particolare, infatti su

Metro linea 1 sono transitate circa 265.000 persone

funicolare Centrale: 40.000

funicolare di Montesanto: 19.000

servizio Alibus di collegamento tra l’Aeroporto di Capodichino e il centro città, ha trasportato circa 18.000 viaggiatori.

trasporto di superficie tra bus, filobus e tram: 180mila persone.

Superato dunque il mezzo milione di utenti.

“Napoli è una città che sta finalmente esprimendo tutto il suo potenziale turistico - dice il direttore generale di ANM Francesco Favo - in un week end da bollino rosso abbiamo registrato momenti di difficoltà generati da spostamenti di massa per i quali l’attuale servizio di trasporto non è ancora dimensionato, ma abbiamo profuso il massimo sforzo per mantenere il servizio attivo, garantendo sempre l’esercizio e la sicurezza dei viaggiatori. Stiamo lavorando con il Comune di Napoli per un progressivo adeguamento dell’offerta di mobilità alla sempre maggiore vocazione turistica della città".