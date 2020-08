ingegneria: 3 premi per tesi di laurea intitolati all'ingegner giorgio poulet

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

In memoria dell’Ingegner Giorgio Poulet, scomparso a dicembre del 2018, Segretario della Fondazione Ordine Ingegneri Napoli, componente del Consiglio di Disciplina e più volte Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli, è indetto un Concorso per l’assegnazione di 3 (tre) Premi per Tesi di Laurea dell’importo di € 1.000,00 (mille/00) ciascuno. Potranno partecipare al concorso tesi che elaboreranno e proporranno soluzioni per il miglioramento della sicurezza e del confort degli edifici. La data di scadenza per la presentazione della domanda, originariamente fissata al 15 giugno, a causa dell'emergenza da Coronavirus è stata prorogata fino al 30 settembre 2020. CHI PUO' PARTECIPARE Il Concorso è riservato agli ingegneri, nati dopo il 31-12-1988, che abbiano conseguito presso i Dipartimenti di Ingegneria della Campania la Laurea specialistica/magistrale in Ingegneria, secondo il nuovo ordinamento, nei tre anni antecedenti alla data del 31 Maggio 2020. La domanda di partecipazione al Concorso dovrà essere consegnata presso la Segreteria dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, Piazza dei Martiri, 58 scala B, Napoli, entro il 30 settembre 2020. Il bando e la relativa modulistica sono scaricabili al seguente link: https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=premio-poulet.pdf