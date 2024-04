Arriva il Teatro del Gusto: vino, cucina, assaggi e masterclass

A Napoli arriva il Teatro del Gusto. La proiezione di un film documentario, con la degustazione di 5 vini ad esso legati; la scoperta dei parchi naturali italiani con l`assaggio di 4 vini a loro collegati; la storia della colatura delle alici di Cetara con relativo assaggio. Sono solo alcuni degli eventi previsti per la giornata di apertura di Teatro del Gusto, la fiera del vino e del cibo artigianale che si terrà a Napoli, nei Quartieri Spagnoli, nella corte della Fondazione Foqus, dal 4 al 6 maggio.

Ricco e articolato il programma di quello che sarà un vero e proprio Festival del gusto con tre parole d`ordine: naturale, tradizionale, innovativo. Protagonista assoluto, il vino. Oltre cento produttori italiani presenteranno il frutto del loro lavoro: degustazioni, laboratori, masterclass, seminari, performance. Tre giorni di eventi ed esposizioni per una rassegna che, nata a Ischia, arriva a Napoli per la sua terza edizione.

"Abbiamo costruito un programma fitto - spiega l`ideatrice di Teatro del Gusto, AnnaMaria Punzo - per non lasciare nemmeno un momento dei tre giorni senza uno spazio di lavoro comune, di riflessione, di discussione su vino e cibo artigianale. Uniremo i sensi: le degustazioni si accompagneranno agli eventi, i sapori si accoppieranno alle parole. Immaginiamo il nostro festival come un vero simposio: una vetrina per i produttori, una scoperta continua per i visitatori. Vogliamo aprire uno spazio di innovazione e rete per i sapori naturali: dalla terra, dalle radici, al futuro. In questo senso, arrivare dopo Ischia nei Quartieri Spagnoli, riempie di ulteriori significati il nostro incontro con Napoli". (Askanews)