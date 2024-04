Calendario scolastico, tutte le date e i ponti dell'anno 2024-2025

La Regione Campania ha approvato il nuovo calendario scolastico 2024/2025. Per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione e per i percorsi formativi, le lezioni hanno inizio il 12 settembre 2024 e terminano il 7 giugno 2025 per un totale previsto di n. 203 giorni di lezione, ovvero di 202 giorni di lezione qualora la festività del Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica (nel caso di Napoli San Gennaro, 19 settembre, ricadrà di giovedì). Nelle scuole dell’infanzia le attività educative terminano il 30 giugno 2025.

Le scuole potranno cominciare fino a tre giorni prima, rispetto all’avvio ufficiale e recuperare i giorni nel corso dell’anno.

1° e 2 novembre 2024 (Tutti i Santi)

Dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 (Natale e Capodanno)

3 e 4 marzo 2025

Dal 17 al 22 aprile 2025 (Pasqua e Pasquetta)

Dall’1 al 3 maggio 2025 (Festa del Lavoro)

2 giugno 2025 (Festa della Repubblica)

Festa del Santo Patrono (se coincidente con il periodo di attività didattica)

