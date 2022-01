Weekend a Napoli: 10 cose da fare tra bellezza e sicurezza

L'attuale evolversi della pandemia ci richiama tutti a comportamenti coscienziosi e responsabili, ma - rispettando tutti i protocolli di sicurezza - è comunque possibile passare un piacevole fine settimana in città visitando musei e mostre, andando a teatro, partecipando a speciali tour guidati o facendo una passeggiata rigenerante tra i meravigliosi viali del Real Bosco di Capodimonte.

Diversi gli eventi programmati - e attualmente confermati - nel più stretto rispetto delle normative vigenti anti-Covid tra green pass rafforzato, mascherine e distanziamento.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere - in sicurezza - a Napoli dal 28 al 30 gennaio:

Vox Mundi, due giorni di musica gratis a Castel dell'Ovo

Nell'ambito degli eventi culturali di gennaio promossi dal Comune di Napoli con il contributo della Città Metropolitana di Napoli, la Sala Compagna del Castel dell'Ovo ospiterà una due giorni a cura dell'Associazione Performing Art Campania. Vox Mundi con Mimmo Maglionico e i Pietrarsa (28 gennaio) e Sfogliatelle e Altre Storie D’amore con Lalla Esposito e Massimo Masiello (29 gennaio). Entrambi gli spettacoli sono ad ingresso gratuito con obbligo di prenotazione, super green pass e mascherina FFP2. Clicca qui per tutte le informazioni

Catacombe di San Gennaro, tour serale con aperitivo d'eccellenza

Un aperitivo serale d'eccellenza e una visita guidata esclusiva alle catacombe più affascinanti del sud Italia. Questo weekend torna l'appuntamento con l'AperiVisita alle Catacombe di San Gennaro: il tour serale che ti permette di scoprire, in tutta sicurezza, uno dei luoghi sotterranei più suggestivi del mondo. Una discesa nella bellezza del mistero, arricchita dal tipico aperitivo napoletano "taralli e birra". Clicca qui per tutte le informazioni

Dario Sansone e Francesco Filippini in “ANEEMA - Songs in E/motion”

Dario Sansone (Foja) e l'illustratore-regista Francesco Filippini in un inedito spettacolo dal titolo “ANEEMA - Songs in E/motion”, venerdi 28 gennaio alle ore 18:30 presso Sala del Capitolo del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore di Napoli. L'accesso all'evento è gratuito, su prenotazione. Clicca qui per tutte le informazioni

A Capodimonte speciale visita guidata dedicata al Giorno della Memoria

Sabato 29 gennaio 2022 alle ore 12.00, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, in collaborazione con Le Nuvole, propone “Restituzioni. Visita guidata tra i capolavori del Museo di Capodimonte trafugati nella Seconda Guerra Mondiale e coraggiosamente recuperati in occasione della Settimana della Memoria 2022” , uno speciale percorso guidato a tema per riflettere sul “Giorno della Memoria”. Domenica 30 gennaio, ore 12.00 si terrà anche una speciale visita guidata con l’artista Andrea Bolognino alla scoperta della sua mostra “Cecità, accecamento, oltraggio” (fino al 15 marzo 2022) inserita nel ciclo di mostre-focus “Incontri sensibili” in cui gli artisti contemporanei si confrontano con opere della collezione storica del museo. Da non perdere, inoltre, una passeggiata rilassante e rigenerante tra gli splendidi viali del Real Bosco, che resterà aperto tutti i giorni, osservando i consueti orari. Clicca qui per tutte le informazioni

Gianfranco Gallo in “Un vizietto napoletano”

Fino al 30 gennaio, Gianfranco Gallo è protagonista al Teatro Augusteo di Napoli con spettacolo “Un vizietto napoletano”. In scena anche Gianni Parisi, Gianluca Di Gennaro, e con la partecipazione di Salvatore Misticone. Clicca qui per tutte le informazioni

Itinerario Napoletano sulle orme di Aniello Falcone

Sabato 29 gennaio, al Museo Diocesano di Napoli appuntamento con lo speciale Itinerario Napoletano sulle orme di Aniello Falcone. La mostra Aniello Falcone, il Velàzquez di Napoli, ospitata nella prestigiosa cornice barocca della chiesa di Santa Maria di Donnaregina Nuova, vuole offrire un primo significativo approfondimento dell’artista seicentesco, allievo di Jusepe de Ribera e, a sua volta, maestro di Micco Spadaro e Salvator Rosa. Trattasi della prima mostra monografica del pittore, non solo famoso quale esperto battaglista, ma un genio che riesce ad interpretare tutte le correnti pittoriche del Seicento a Napoli.

Questo itinerario si pone quindi il fine di potenziare il valore scientifico della mostra temporanea, integrando la visita alla chiesa di San Giorgio Maggiore per conoscere e riscoprire le qualità stilistiche e formali dei suoi affreschi, come “San Giorgio e il Drago”, uno tra i più famosi esempi di committenza pubblica. Clicca qui per tutte le informazioni

Poubelle, la magia ogni oltre immaginazione di Luca Lombardo

Mago, trasformista, clown, attore e autore. Luca Lombardo è diventato un performer di fama internazionale grazie al suo show Poubelle. Uno spettacolo di trasformismo fregoliano scritto insieme ad Augusto Fornari che ne firma anche la regia. In questa nuova versione, dal titolo “Poubelle: la magia oltre ogni immaginazione” che andrà in scena il 28 gennaio alle ore 21.00 al Teatro Acacia di Napoli, Luca, da solo in scena, esegue 30 cambi d'abito rapidissimi (dallo spazzacamino di Mary Poppins a Peter Pan, da Mario Bros ad alcuni personaggi dei Manga), regalando alla platea l’essenza di un mondo ricco di bizzarre invenzioni, gioco e grande umanità. Clicca qui per tutte le informazioni

Al Maschio Angioino la mostra evento di David LaChapelle

Sarà a Napoli, al Maschio Angioino, dall'8 dicembre e fino al 6 marzo, la mostra evento di David LaChapelle. Un’installazione site specific che include opere mai esposte prima, in un costante dialogo tra il lavoro esposto e lo spazio ospitante. E' possibile visitare la mostra dal lunedì al sabato. Clicca qui per tutte le informazioni

Il Miglio Sacro, alla scoperta dei tesori nascosti del Rione Sanità

Un itinerario lungo un miglio, alla scoperta dei tesori nascosti del Rione Sanità. Percorrere il Miglio Sacro significa attraversare il Rione Sanità, dove hanno abitato i popoli a sud e ad est di Napoli, dagli africani ai cinesi, e dove un tempo passavano in carrozza papi, re e cardinali. Un luogo dove oggi le chiese non sono soltanto gallerie d'arte, ma case di accoglienza, di pace e di progettazione. Il tour si terrà sabato 29 gennaio dalle ore 9. Clicca qui per tutte le informazioni

The Spank in scena al Teatro Bellini

Fino al 30 gennaio, il Teatro Bellini di Napoli ospiterà un evento molto atteso: il debutto dell’ultimo lavoro per la scena di Hanif Kureishi, The Spank. Un testo che attraversa un ampio spettro di emozioni, nel quale la consuetudine tra due amici di lunga data diventa una lente d’ingrandimento per osservare lo spaesamento davanti alla contemporaneità, con straordinario senso dell’umorismo e una nota malinconica. Clicca qui per tutte le informazioni