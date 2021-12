A Napoli la mostra evento di David LaChapelle

Sarà a Napoli, al Maschio Angioino, dall'8 dicembre 2021 al 6 marzo 2022, la mostra evento di David LaChapelle arriva a Napoli.

L’artista in città il 7 dicembre per raccontare la sua collezione esclusiva ed unica, studiata appositamente per la città e per il Maschio Angioino. Con opere inedite, in un costante dialogo tra il lavoro esposto e lo spazio ospitante.

Una produzione Next Exhibition, organizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, Associazione Culturale Dreams, Alta Classe Lab, Fast Forward e Next Event.

La mostra, curata da ONO arte e Contemporanéa, è un’installazione site specific che include opere mai esposte prima.