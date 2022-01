Poubelle, la magia ogni oltre immaginazione: Luca Lombardo all'Acacia

Mago, trasformista, clown, attore e autore. Luca Lombardo è diventato un performer di fama internazionale grazie al suo show Poubelle. Uno spettacolo di trasformismo fregoliano scritto insieme ad Augusto Fornari che ne firma anche la regia. In questa nuova versione, dal titolo “Poubelle: la magia oltre ogni immaginazione” che andrà in scena il 28 Gennaio 2022 alle ore 21.00 al Teatro Acacia di Napoli, Luca, da solo in scena, esegue 30 cambi d'abito. rapidissimi (dallo spazzacamino di Mary Poppins a Peter Pan, da Mario Bros ad alcuni personaggi dei Manga), regalando alla platea l’essenza di un mondo ricco di bizzarre invenzioni, gioco e grande umanità.

Lo spettacolo è suddiviso in due atti. Nel primo di essi Luca racconta la vera storia della sua vita, fatta di scelte difficili, come lasciare una carriera militare (il cosiddetto posto fisso) per fare l’artista. Nel secondo atto racconta l’evoluzione della sua vita come artista. Questa seconda parte è stata acclamata in 12 paesi, dalla Cina all’Arabia Saudita, affascinando migliaia di adulti e bambini di varie culture, cogliendo anche l’attenzione di Karen Dotrice, attrice britannica, nota per l’interpretazione di Jane Banks nel film Mary Poppins. La storica voce dei film Disney, infatti, si è complimentata in un video messaggio con il trasformista napoletano, definendolo “un talento geniale”.

Spesso ospite in trasmissioni televisive italiane ed estere, recentemente anche protagonista al festival di Sanremo con lo Stato Sociale, Lombardo porta per la prima volta in scena questo nuovo spettacolo nella sua città natale grazie al supporto e la collaborazione con il Teatro Acacia.

In teatro è necessario esibire, per tutte le fasce di età sopra i 12 anni, il SUPER GREEN PASS ed essere provvisti di MASCHERINE FFP2