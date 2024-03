Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 22 al 24 marzo 2024

Percorsi guidati e aperture di luoghi speciali per le Giornete FAI di Primavera, il Napoli Queer Festival in Sala Assoli e in tanti luoghi nel cuore della città, all'Arena Flegrea Indoor c'è Brick Live Ocean - Il tuo mondo Lego, Caravaggio. La Flagellazione di Cristo in mostra al Museo Donnaregina, Sal Da Vinci con le sue Stories all'Augusteo, Francesco Forni e Ilaria Graziano in concerto per la rassegna Napoli Unplugged e al Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte arriva il progetto Verso il Mercato della Terra in collaborazione con Slow Food.

Ricchissimo di eventi, per grandi e piccini, questo fine settimana in città.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 22 a domenica 24 marzo:

Giornate FAI di Primavera: percorsi guidati e aperture di luoghi speciali

Sranno più di 40 saranno i siti aperti in Campania sabato 23 e domenica 24 marzo, molti dei quali apriranno eccezionalmente le loro porte per permettere ai visitatori di scoprire ville e palazzi storici, aree archeologiche e templi, cattedrali e chiese, castelli, collezioni d’arte e musei, giardini, orti botanici e parchi, luoghi del patrimonio universitario e siti militari. Un’occasione straordinaria per visitare e andare alla scoperta di luoghi insoliti, spesso non accessibili, di importanza paesaggistica e storico-artistica del nostro territorio. A Napoli si potranno visitare la Base navale della Marina Militare che occupa il Molo San Vincenzo, il Rettorato e l’aula Magna storica dell’Università Federico II, il Castel Capuano e Villa Rosebery (ingresso riservato agli iscritti FAI). Clicca qui per tutte le informazioni

Sal Da Vinci Stories all'Augusteo

Sal Da Vinci sarà in scena da venerdì 15 a domenica 24 marzo, e da venerdì 12 a domenica 14 aprile al teatro Augusteo di Napoli con “Sal Da Vinci Stories”. Lo spettacolo unisce il cuore della canzone di Sal con la modernità, con la tecnologia con cui tutti i giorni ci confrontiamo: i social. Clicca qui per tutte le informazioni

Napoli Queer Festival

E' partita il 16 marzo la prima rassegna teatrale napoletana dedicata all’esplorazione della cultura e delle arti performative del mondo queer, nell’accezione più ampia e inclusiva possibile. La manifestazione, realizzata da Compagnia Teatrale Enzo Moscato e da Casa del Contemporaneo, con la cura artistica di Giuseppe Affinito, fino al 24 marzo, trasformerà Sala Assoli, i Quartieri Spagnoli e altri spazi nel cuore di Napoli, in luoghi aperti, colorati, accoglienti e inclusivi che, sganciandosi da qualsiasi legame identitario, riusciranno a parlare davvero a tutti. Una molteplicità di punti di vista contribuiranno a delineare una visione dinamica e originale delle diverse identità e degli infiniti orientamenti sessuali, favorendo l’incontro di numerosi linguaggi espressivi, che spaziano dal teatro alla danza, passando per la fotografia, la musica, il cinema, il design e la letteratura fino alla performance d’arte. Clicca qui per tutte le informazioni

Brick Live Ocean - Il tuo mondo Lego

Fino al 14 aprile, all'Arena Flegrea Indoor - Mostra d'Oltremare, arriva “Brick Live - Ocean Napoli - Il tuo mondo LEGO” l’atteso evento internazionale capace di conquistare i bambini di tutto il mondo. Con tanti milioni di mattoncini Lego in oltre 4mila metri quadri al coperto, la possibilità di giocare insieme a tutta la famiglia liberando fantasia e creatività nel segno di un mondo ricco di colori ed emozioni senza età. Clicca qui per tutte le informazioni

Flo in concerto al Trianon

Flo ritorna al Trianon Viviani, sabato 23 marzo alle 21, con il nuovo recital “La canzone che ti devo in musica. Racconto di pagine e canzoni”. La cantautrice racconta il tempo avventuroso, leggero e malinconico dell’adolescenza, con la galleria di personaggi e situazioni che hanno dato vita al suo romanzo omonimo pubblicato da Marotta e Cafiero. Clicca qui per tutte le informazioni

Caravaggio. La Flagellazione di Cristo in mostra a Donnaregina

Dal 28 febbraio e fino al 31 maggio, al Museo Donnaregina è in mostra "Caravaggio. La Flagellazione di Cristo". Clicca qui per tutte le informazioni

Enrico l’inquilino del IV piano in scena al Teatro Instabile di Napoli

E' il Teatro Instabile di Napoli a ospitare, sabato 23 marzo 2024 alle ore 20.00 (in replica domenica 24) il debutto di Enrico l’inquilino del IV piano commedia musicale di Tato Russo e Mario Brancaccio, anche interprete in scena con Lello Giulivo, Simona Esposito, Rita Corrado, Miriam Della Corte, per la regia di Aurelio Gatti. Clicca qui per tutte le informazioni

Francesco Forni e Ilaria Graziano in concerto per Napoli Unplugged

Venerdì 22 marzo, Francesco Forni e Ilaria Graziano saranno in concerto all'Auditorium Porta del Parco di Bagnoli per la rassegna Napoli Unplugged. Clicca qui per tutte le informazioni

Verso il Mercato della Terra al Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte

Sabato 23 marzo il Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte ospita l’evento “Verso il Mercato della Terra”: il progetto, nato su iniziativa della Condotta Slow Food di Napoli in collaborazione con Delizie Reali, approda per la prima volta in quello che un tempo fu Giardino di Delizie dei Borbone. Dalle ore 9 alle 15 la corte del Giardino Torre accoglierà circa dodici agricoltori del territorio campano scelti per presentare e raccontare prodotti biologici di loro produzione che rispettano i principi di Buono, Pulito e Giusto promossi da Slow Food. Clicca qui per tutte le informazioni

Danio Manfredini in Divine a Galleria Toledo

A Galleria Toledo, teatro stabile d’innovazione ai Quartieri Spagnoli, diretto da Laura Angiulli, in scena sabato 23 marzo e domenica 24 marzo 2024 Danio Manfredini in “Divine”, liberamente ispirato al romanzo di Jean Genet, “Nostra signora dei fiori”. Clicca qui per tutte le informazioni

Marzo all'Edenlandia: aperture speciali, concerti ed eventi

A Marzo Edenlandia amplia gli orari di apertura al pubblico per offrire a tutti ancora più tempo e divertimento. Dal lunedì al giovedì il parco sarà aperto dalle 16 alle 22, il venerdì chiuderà alle 23 e il sabato e la domenica i cancelli saranno aperti dalle 10 a mezzanotte. Stesso orario allungato per la Settimana Santa. Ci sono però altre novità per gli ospiti del parco di divertimenti di Fuorigrotta anche con un innovativo format di creatività e divertimento per i più piccoli. Si chiama Eden Lab e prevede nei week end di ogni settimana giornate a tema con speciali attività dedicate, un’ accoglienza speciale al PalaEden, un laboratorio creativo con gli animatori del Funny Show e un grandioso spettacolo finale. Clicca qui per tutte le informazioni

Festa del caciocavallo impiccato e salsiccia

Musica, divertimento e buon cibo per la festa del caciocavallo impiccato e salsiccia che si terrà il 22, 23 e 24 marzo a San Giorgio a Cremano, presso il parco urbano “Vincenzo Liguori” di via Aldo Moro. Clicca qui per tutte le informazioni