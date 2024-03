Flo in “La canzone che ti devo in musica”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Flo ritorna al Trianon Viviani, sabato 23 marzo, alle 21, con il nuovo recital “La canzone che ti devo in musica. Racconto di pagine e canzoni”.

La cantautrice racconta il tempo avventuroso, leggero e malinconico dell’adolescenza, con la galleria di personaggi e situazioni che hanno dato vita al suo romanzo omonimo pubblicato da Marotta e Cafiero.

Flo accompagna così il pubblico in un piccolo viaggio di formazione che, partendo dalla Napoli di Maradona e del contrabbando, arriva alla Biennale, da Parigi a Citta? del Messico.

Un percorso in dieci capitoli per raccontare altrettanti incontri straordinari e inattesi, che hanno cambiato la vita della protagonista: tra cui Maddalena, prostituta transessuale del Salón Corona, De André, nonna Antonietta, che toglieva il malocchio e vietava la musica in casa, e l’incontro con l’Amore, che nasce e che finisce.

La voce evocativa e temeraria si intreccia con le note di una chitarra, a un tempo ritmica e romantica, che si muove tra suggestioni sudamericane e canzone d’autore.

Ad accompagnare Flo i chitarristi Ernesto Nobili e Federico Luongo, Francesco di Cristofaro ai flauti, fisarmonica e baglamàs e il violoncellista Arcangelo Michele Caso.

La produzione è di AreaLive.

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, le prevendite autorizzate e online sul circuito AzzurroService.net. È ancòra possibile acquistare la speciale card di abbonamento, Emozione Trianon, che consente al sottoscrittore di assistere in platea a quattro spettacoli a scelta a soli 50 euro (sono esclusi gli eventi speciali). L’abbonamento è acquistabile esclusivamente presso il botteghino del teatro, che è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org.

IN FOTO: Flo, crediti ROBERTA GIOBERTI